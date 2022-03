Madama Butterfly chiude il Taranto Opera Festival

Con la Madama Butterfly di Giacomo Puccini si concluderà al Fusco, i prossimi 26 e 27 marzo, il Taranto Opera Festival.

Il direttore sarà Giovanni Rinaldi, la regia è di Luigi Travaglio; i cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra del Taranto Opera Festival. L’opera si basa sul dramma “Madama Butterfly” del commediografo statunitense David Belasco, a sua volta ispirato da un racconto omonimo di John Luther Long. I librettisti Giuseppe Giacosa e Luigi Illica cominciarono il lavoro sul libretto a partire dal 1901. Per alcune suggestioni orientaleggianti, presero spunto dal romanzo di ambientazione giapponese “Madame Chrysanthème” di Pierre Loti.





Con quest’opera, terminerà il cartellone composto da altri tre appuntamenti operistici e dal concerto sinfonico della Nona sinfonia di Beethoven.

Personaggi ed interpreti della Madama Butterfly saranno: Antonia Cifrone (recite serali) e Cecilia Hyunah Son (recite pomeridiane), in Madama Butterfly (Cio-Cio-San); Ilaria Ribezzi in Suzuki; Ugo Tarquini (recite serali) ed Oronzo D’Urso (recite pomeridiane) in B.F. Pinkerton; Luca Simonetti (premio Nuovoimaje 2019) in Sharpless; Alessandro Arena in lo zio Bonzo; Benedetto Agostino in Goro; Marcella Diviggiano in Kate Pinkerton; Biagio Cuscito nel principe Yamadori; Biagio Cuscito nel commissario imperiale; Giuseppe Montanaro nell’ufficiale del registro; Pierpaolo Lucchesi in Dolore. Partecipa il coro del Bitonto Opera Festival, maestro del coro è Giuseppe Maiorano.

Per informazioni e prenotazioni sui biglietti: associazione musicale Domenico Savino, via Cavour 24, Taranto (tel. 3392360993; 3757044367); info@tarantoperafestival.it; www.tarantoperafestival.it. Madama Butterfly sarà inoltre in diretta sul portale CommonTime il 27 Marzo. Per acquistare il livestream, occorre iscriversi gratuitamente su CommonTime (https://commontime.online/sign-up/) e poi seguire il link https://commontime.online/virtual-series/madame-butterflymadama-butterfly-30/ Per ogni livestream acquistato, il Taranto Opera Festival donerà un video per promuovere la formazione e l’educazione alle arti, che sarà utilizzato nelle scuole sostenute dalla Global Schools Forum, un’organizzazione no-profit che aiuta gli istituti dei paesi poveri, frequentati dai bambini più svantaggiati. Il Taranto Opera Festival aderisce infatti alla campagna “Art of Giving Campaign”, coniugando la musica con la solidarietà.