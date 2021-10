L’arte per la ricerca e la prevenzione

Nell’ambito dell’iniziativa “L’arte per la prevenzione e ricerca”, il Ministero della Cultura e la Susan Komen Italia-Onlus, organizzazione basata sul volontariato in prima linea nella lotta ai tumori del seno, promuoveranno in diverse città italiane, nel mese di ottobre, “Race for the Cure”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia

e nel mondo.

Quest’anno, nelle giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, il Castello Svevo di Bari è stato scelto tra alcuni prestigiosi siti italiani per accogliere gratuitamente i partecipanti all’iniziativa, italiani e stranieri, muniti di ricevuta di iscrizione o della Komen Card.





“L’ingresso gratuito di testimonianza” sarà consentito nel rispetto dei vigenti orari di apertura al pubblico (https://musei.puglia.beniculturali.it/musei/castello-svevo-di-bari/) e nel rispetto dei protocolli d’accesso predisposti per i siti museali di Stato, in contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Nel convincimento che l’arte possa costituire uno degli strumenti prìncipe per affrontare con maggior sostegno e consapevolezza il percorso della malattia nonché il miglioramento del benessere, invitiamo i nostri fruitori ad aderire con gioia all’iniziativa, valutando l’intero programma attraverso il sito: www.komen.it.