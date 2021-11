“La resa del grazie”, la poesia visiva di Paola Mancinelli alla Ubik di Taranto

“Grazie”. Semplice, diretto. Rivoluzionario, talvolta. Forte, deciso, disarmante. Sincero. Quante volte ringraziamo in un giorno? E quanti sono, invece, i grazie negati? Quelli sospesi, poi, non sono un gesto d’affetto come i caffè al bar. “La resa del grazie” è il titolo del libro di Paola Mancinelli (Ladolfi Editore) con prefazione di Giovanna Rosadini che sarà presentato il 12 novembre, alle 18, nella libreria Ubik di Taranto (via Nitti, 27). Con l’autrice dialogherà la giornalista Antonella De Biasi.

La Mancinelli ripropone il suo lavoro dato alle stampe nel 2019, accompagnato da una mostra/installazione ospitata all’interno della libreria, dal 4 al 12 novembre. Parole, immagini, luoghi, fusione artistica e creativa. Poesia visiva, pennellate di testo.





“La resa del grazie è un atto di amore verso la poesia e la parola nella sua essenza, nella sua accezione di parola abitata e che si fa abitare. Il libro si compone di tre sezioni: sezione I chàris o della lode resa; sezione II piccolo dizionario della cura; sezione III la grammatica della restituzione. Ciascuna delle tre sezioni affronta il tema del rendimento di grazie, della grazia, della lode, sfiorando realtà ed esperienze proprie dell’umano, come il linguaggio, la ricerca della parola nella sua verità, consegnata all’altro nella sua autenticità di forza dinamica che opera, e ancora la forza creatrice del mondo e il rapporto io-tu-mondo”.

“Chi sa ringraziare – spiega l’autrice -ha memoria delle cose e le custodisce per trasmetterle, restituirle nella loro interezza come dote alle generazioni future. La riconoscenza è riconoscimento di sé nell’altro, è dimora del noi”.