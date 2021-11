Martellotta, viaggio tra gli articoli della Costituzione

L’Istituto Comprensivo “V. Martellotta” di Taranto ospiterà il convegno intitolato “Viaggio attraverso la Costituzione della Repubblica Italiana”.

L’evento si svolgerà il 15 novembre prossimo a partire dalle ore 1, nel plesso della scuola secondaria di primo grado in corso Annibale. Rivolta agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, la conferenza sarà l’occasione per riflettere sulla bellezza e l’unicità della nostra Carta costituzionale, l’importanza di conoscerla per i giovani di oggi. Il convegno vedrà come relatori il Dirigente Scolastico dell’Istituto “V. Martellotta” Giovanni Tartaglia, la prof Eva Zappimbulso, Docente di Economia e Diritto, Tiziana Grassi, giornalista e scrittrice, l’editore Antonio Mandese. Nel corso della manifestazione il dirigente scolastico consegnerà, inoltre, a tutti gli alunni presenti una copia della Costituzione Italiana commentata dalla prof Zappimbulso e pubblicata da Mandese Editore.





(la foto in copertina della scuola Martellotta è stata scarficata alla pagina Fb di Gianni Tartaglia, dirigente dell’istituto comprensivo)