La foresta primigenia, lunedì lo start al Fusco

Comune di Taranto e Crest insieme per un nuovo progetto. Si chiama “La foresta primigenia” e sarà presentato prossimo lunedì 4 ottobre alle 11 nel foyer del Teatro Fusco.

Puntiamo da sempre sui nostri ragazzi – commenta l’assessore Fabiano Marti – e il Crest è un autorevole partner per prenderci cura della loro formazione in ambito artistico. Si tratta di un progetto importante, condiviso, visionario che costituisce un pezzo del grande percorso che con il CREST e con le altre realtà che operano nel tessuto culturale di Taranto stiamo affiancando” Formazione è la parola chiave del nuovo progetto. «Il Crest, in quanto compagnia di produzione – commenta la presidente Clara Cottino – torna a promuovere una formazione destinata a giovani attori e a quanti scelgono il teatro come ambito professionale e lavorativo ed è felice di poterlo fare per la prima volta insieme al Comune di Taranto. Ringraziamo l’assessore Marti che ha condiviso da subito il carattere innovativo del progetto, accordandoci la sua fiducia per la scelta del team di esperti – che assicura un interessante intreccio di competenze – come anche per la scelta dell’input di partenza, ovvero “La vita sociale degli alberi”. Insieme metafora e proposta di una società diversa, ricca di relazioni solidali che assicurano la crescita ed il benessere dei più e non dei pochi. Un percorso ricco di appuntamenti, a cui faranno fronte due sale teatrali: il Fusco ed il TaTÀ, e ringraziamo il Direttore, Michelangelo Busco, per la disponibilità e l’interesse da subito assicurati alle attività.





Tutti i dettagli saranno illustrati nel corso dell’appuntamento con la stampa che è previsto per lunedì alle ore 11 nel foyer del teatro Fusco.