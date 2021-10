Cus Jonico, riparte la B. Al Palafiom stasera c’è il Ragusa

La prima palla a due stagionale è per stasera alle 18, sul parquel del Palafiom di Taranto. Comincia il campionato di B e il Cus Jonico ospita Virtus Kleb Ragusa. Per i tarantini si tratta del secondo torneo cadetto di fila, il sesto in totale nella sua storia che si avvicina al 50esimo anno.

Un roster completamente rinnovato, capitanato da Manuel Diomede, trait d’union con la scorsa bella stagione, e allenato dal confermato coach Davide Olive, si appresta ad affrontare un nuoco cammino con l’obiettivo di essere ancora protagonisti “divertendosi e facendo divertire il pubblico di Taranto che finalmente potrà tornare a riempire gli spalti dopo una stagione di porte chiuse” evidenziano dalla società. “Abbiamo una squadra rinnovata, una scelta ben precisa – commenta il direttore sportivo, Vito Appeso – rispetto allo scorso anno abbiamo deciso di lasciare da parte il fioretto per entrare in campo con la spada, come una qualità diversa ma con maggiore quantità. Obiettivi? L’appetito vien mangiando. Partiamo, come lo scorso anno, per fare un campionato importante e poi vedremo quali saranno i risultati. C’è un roster con una ‘cazzimma’, come si dice oggi, non indifferente. Una caratteristica che ci piace e che sono sicuro possa piacere al pubblico che tornerà a vederci” chiude Appeso.





Il ds rossoblu analizza anche il primo avversario di una regular season che torna all’antico con 4 gironi da 16 squadre e un girone di andata e ritorno, la Virtus Kleb Ragusa: “Il livello della serie B di questa stagione si è di molto alzato. Ragusa è una squadra con elementi importanti, Rotondo ad esempio, trascinata da due play giovani che spingono parecchio, e poi Sorrentino un giocatore di grande esperienza”.

La squadra di coach Bocchino ha un’ossatura che ricalca quella della scorsa stagione: i tre nuovi sono Mattia Da Campo, 24 anni, veneto di Bassano del Grappa, ala; Paolo Rotondo (centro, 1989, da Fortitudo Agrigento) ed Andrea Picarelli (guardia/ala, 1996, da Sangiorgese Basket). Confermati il capitano Andrea Sorrentino, Giovanni Ianelli, Roberto Chessari, Ugo Simon, Giorgio Canzonieri e Lucio Salafia. Arbitri dell’incontro Pierluigi Marzo di Lecce e Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia (BA).

BIGLIETTI – Prevendita disponili on line grazie alla piattaforma Liveticket, basta andare sul sito www.liveticket.it, cercare tra gli eventi della città di Taranto, cliccare su quello della partita di sabato prossimo quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 7.70 euro compreso dei costi di prevendita. Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 16.30 circa presso il botteghino del Palafiom. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Si ricorda che si accede al palazzetto solo previa esibizione di green pass o esito negativo del tampone entro le 48 ore precedenti l’evento e in possesso di un documento d’identità valido.

MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati (Serie A2 Pass: 39,90€; Serie B Pass: 39,90€; Serie A2 Pass+Serie B Pass; 59,90€). Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30 sul canale 850 del digitale terrestre e in streaming su www.radiocittadella.it/visual-radio/. in foto, Vito Appeso (foto di Aurelio Castellaneta diffusa dall’uffficio stampa Cus Jonico)