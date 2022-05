La cantautrice tarantina Gabriella Martinelli in concerto a Spazioporto

Sabato 14 maggio, torna nella sua Taranto la cantautrice Gabriella Martinelli che con il suo live approda allo Spazioporto di Porta Napoli alle 21.30 (via Niceforo Foca 28).

Gabriella Martinelli è un’artista poliedrica. Cantautrice e polistrumentista dalle molteplici influenze musicali che s’incontrano in un progetto artistico del tutto originale. Gira l’Europa da busker e vanta numerosi anni di gavetta suonando nei club, nei festival e nei teatri. Nata a Roma e cresciuta in Puglia, si diploma al Conservatorio Paisiello di Taranto.





Vincitrice di importanti premi legati alla canzone Italiana, fra cui: Musicultura nel 2014, Premio Bindi 2015, Targa Bigi Barbieri 2018, Premio L’Artista che non c’era 2018. Nel 2013 pubblica il suo album d’esordio “Ricordati di essere felice”, seguito da un secondo disco “La pancia è un cervello col buco” nel 2018. È tra gli artisti del Tenco Ascolta 2018.

Scelta per rappresentare la nuova musica Italiana in Perú nel 2019 e voce del “Come to my home”, progetto nato in Africa e che unisce artisti di tutto il mondo con l’intento di mescolare le arti, le culture, le nazionalità. Vincitrice di Area Sanremo 2019, in gara con Lula al 70° Festival della Canzone Italiana con la canzone “Il gigante d’acciaio” nella categoria Nuove Proposte.

Pubblica nel 2021 l’album “Tutto Daccapo”, anticipato dal singolo “Dove vivi tu”. “Tutto daccapo” è un disco fluido, trasversale che ha come tema principale l’abbattimento degli stereotipi di genere. Racconta di viaggi e di rinascita, di quadri e bug mediatici. Uno sguardo attento alla realtà, alla società in cui viviamo, mai banale, dal sound esplosivo, fresco e colorato, come la pittura in acrilico, altra grande passione di Gabriella Martinelli.

Biglietti online su DICE a questo link: https://link.dice.fm/K3c672c4c131 Ingresso € 10,00 + d.p. Per informazioni : 0992227218 – 3516181118