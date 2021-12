Its, scatti di un convegno costruttivo

Sessanta posti disponibili sono pochi, lo sappiamo, ma le prescrizioni anti covid vanno osservate. Anche per questo, ieri sera nell’aula magna del Pacinotti di Taranto, ci siamo dati appuntamento per un prossimo evento che, speriamo tutti, possa svolgersi senza restrizioni. Con l’epidemia alle spalle.

Con questo augurio, ieri sera, si è chiusa una proficua discussione tra addetti ai lavori ed esperti sul tema Its (Istituti Tecnici Superiori) un dibattito organizzato da La Ringhiera, in collaborazione con lo Studio Rizzo, evento che ha registrato la partecipazione di due delegazioni degli istituti Pacinotti e Pitagora di Taranto.











































Il convegno svoltosi al Pacinotti il 1. dicembre 2021 (foto di A.Castellaneta)

Ha introdotto i lavori Vito Giuseppe Leopardo, dirigente scolastico dell’IISS Pacinotti. Sono intervenuti Silvio Busico, presidente della Fondazione Its Logistica Taranto, Fabio Rizzo, commercialista e consulente e Nadia Bonucci, dirigente scolastico dell’ITES Pitagora.

Damiano Bordogna, direttore della Fondazione Its JobsAcademy, operante in Lombardia, ha inviato un video rivolgendosi direttamentre agli studenti per illustrare la sua esperienza di frequentante e adesso dirigentre di un Its. Hanno moderato l’incontro Angelo Di Leo e Michele Tursi. Interessanti gli spunti di riflessione emersi sulle nuove opportunità garantite da questo percorso post diploma e altamente formativo, sulla necessità di studiare specializzandosi, sulla prospettiva di legare legittime aspirazioni personali e prospettiva di sviluppo generale del territorio. Un confronto fluido, ricco e costruttivo, dunque, grazie alla disponibilità dei relatori e alle puntuali domande giunte dalla platea. In sala, del resto, studenti a parte, tanti rappresentanti del mondo del lavoro, del commercio e delle professioni. Torneremo a parlarne. (foto Ringhiera di Aurelio Castellaneta).