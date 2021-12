Fedez al My Live di Radio Norba

C’è Fedez, venerdì 3 dicembre, al My Live di Radio Norba. Due miliardi di streaming, 74 dischi di platino, più di 850 milioni di visualizzazioni su You Tube, oltre 23 milioni di follower sui social; e ancora: podio a Sanremo in coppia con Francesca Michielin con la bellissima “Chiamami per nome”, artefice del tormentone estivo “Mille”, con Achille Lauro e Orietta Berti, conduttore di uno dei programma tv più belli della scorsa stagione televisiva, “LOL – Chi ride è fuori”.

Dal 26 novembre è fuori “Disumano”, il suo nuovo album, un progetto discografico in 20 tracce tra cui il nuovo singolo “Sapore”, in collaborazione con Tedua. Un grande nome dunque sul palcoscenico del The Heart di Conversano per il terzo appuntamento con il nuovo programma di Radio Norba, condotto da Alan Palmieri. Con Fedez si parlerà certamente del nuovo disco, “Disumano”, dell’imminente debutto di “The Ferragnez – La Serie”, dal 9 dicembre su Prime Video, ma anche di arte e charity, due tematiche fortemente connesse al nuovo progetto discografico dell’artista.





Come sempre ampio spazio sarà riservato alla musica dal vivo e alle domande del pubblico, che può partecipare in studio, aggiudicandosi l’ingresso ascoltando la radio, il tutto nel pieno rispetto dei protocolli anti covid e di tutte le vigenti disposizioni. Il pubblico è parte integrante del format, potendo interagire in diretta con l’ospite protagonista della serata, così come potranno farlo anche tutti i fan collegati con Radio Norba attraverso le varie piattaforme digitali con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni attraverso l’hashtag ufficiale #RadioNorbaMyLive. L’appuntamento è alle ore 21 in radio, in tv e su tutte le piattaforme digitali della radio del sud.