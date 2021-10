Hera al Sele, domani al MarTA conferenza sui risultati delle recenti indagini archeologiche

(la foto di copertina è stata diffusa dall’ufficio stampa del MarTA) Torna domani, mercoledì 13 ottobre, ore 18, l’appuntamento con le conferenze scientifiche dei “Mercoledì del MArTA”. Protagonista della sessione on-line (canali Fb e You Tube del museo) la prof Bianca Ferrara con la sua relazione “Santuario di Hera al Sele. Nuovi risultati dalle recenti indagini”.

L’appuntamento sarà introdotto dalla direttrice del MArTA, Eva Degl’Innocenti, e poi condotto sul tema dalla relatrice prof.ssa Bianca Ferrara, docente associata di Archeologia Classica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.





(fonte Ufficio stampa MarTA) Le indagini che il Dipartimento di Studi Umanistici sta conducendo da diversi anni nel Santuario di Hera alla foce del Sele posto a 9 km dalla città greca di Poseidonia/Paestum sono ricche di novità – ci spiega la professoressa Ferrara – In particolare dal 2013 si sta indagando l’area denominata Zona C che si trova a circa 530 m a E/S/E dal cuore del santuario. Lo scavo sta portando alla luce due edifici che si sovrappongono, pur se con un diverso orientamento. L’edificio più recente, di età tardo-repubblicana, ha una planimetria quasi quadrata con diversi ambienti posizionati intorno a una corte centrale per una superficie di circa 504 mq. L’edificio più antico, databile probabilmente della prima metà del VI sec. a.C., posto a una quota più bassa, e solo in parte indagato, è orientato N/S e realizzato con larghi blocchi isodomi; restituisce una planimetria grosso modo rettangolare. Dal 2014, inoltre, si sta realizzando una ricognizione sistematica del territorio e dal 2017 una serie di analisi geofisiche (georadar, magnetometria).