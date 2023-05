Evergrieg, Lucas Debargue all’Orfeo con la Magna Grecia

«Abbiamo tenuto fede all’impegno assunto alla vigilia della Stagione Eventi musicali 2022/2023 – spiega Piero Romano – avevamo, infatti, promesso al nostro pubblico appuntamenti straordinari che dessero lustro al Trentennale dell’Orchestra:

ci siamo così attivati affinché questa rassegna presentasse nel suo cartellone eventi speciali, come quello con il grande pianista Lucas Debargue; nonostante la sua giovane età per lui parla un curriculum di livello internazionale: erano stati in tanti a chiederci un suo ritorno; a lui toccherà eseguire una delle pagine più importanti, se non la più autorevole, composta dallo straordinario pianista norvegese Edvard Hagerup Grieg: il Concerto per pianoforte in La minore».





Venerdì 5 maggio alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, “Evergrieg”. In programma il Concerto in La Minore di Edvard Grieg eseguito da Lucas Debargue al pianoforte con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò. Fra i brani previsti, oltre all’opera che dà il titolo al programma, il Notturno op. 70 n.1 di Giueseppe Martucci, Claire de lune di Claude Debussy, Danza delle ore (La Gioconda) di Amilcare Ponchielli e Polonaise (Evgenij Onegin) di Tchaikovsky. Con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, la Stagione Eventi musicali 2022-2023 è una rassegna a cura dell’ICO Magna Grecia, realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto, il patrocinio del Ministero della Cultura e la Regione Puglia.

Eventi musicali 2022/2023, teatro Orfeo di Taranto, venerdì 5 maggio alle 21.00: “Evergrieg”, con Lucas Debargue e Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli. Biglietti su TicketSms. Poltronissima: 35euro+prevendita; Platea e Prima galleria 25euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 15euro+prevendita.