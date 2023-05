Volley, è un nazionale Usa il secondo acquisto della Gioiella Prisma Taranto

Kyle Russel, opposto statunitense classe 1993 di Sacramento, è il secondo importante acquisto della Gioiella Prisma Taranto targata 2023/24. Atleta di spicco della Nazionale USA, con grande esperienza internazionale, è fisicamente molto dotato (205 cm di altezza): tra le due caratteristiche principali, un grande salto e un attacco e servizio molto potenti.





Dopo aver mosso i primi passi nel volley professionistico nel 2011 nella squadra dell’Irvine – Università della California – Russel comincia un tour che lo porterà prima in Polonia con la maglia del Bedzin, poi in Germania a Charlottenburg dal 2017 al 19 infine in Francia a Cannes, per voi volare in Asia dal 2020 al 2022, in Corea del Sud dove si ferma due anni prima con i colori della Korea Electric Power e poi con quelli del Samsung Bluefangs.





Nell’ultima stagione ha militato nel team francese Arago de Sète con cui sta concludendo i play off. Con la Nazionale Statunitense, inoltre, Russel si è distinto prima con le under 19 e 21, poi con quella maggiore con cui ha vinto due argenti nel Campionato sudamericano e nella recente World League in cui lo abbiamo potuto apprezzare a Bologna la scorsa estate.

”Giocare nel campionato italiano è sempre stato un mio sogno – dichiara Kyle Russel – sono grato alla società di questa opportunità. Non vedo l’ora di calarmi completamente nello stile di vita e nella cultura italiana specialmente quella del Sud e di questa bella regione che è la Puglia. So di avere molto da dare, cercherò di portare la mia presenza fisica e la potenza in questo gioco, essendo considerato un giocatore molto “fisico” come è comune caratteristica per molti atleti degli States, sono inoltre molto stimolato a giocare bene nei momenti importanti quindi mi auguro di poter dare un contributo importante alla squadra”.

Le parole del direttore Generale Vito Primavera : ”Russel è un atleta dotato di una fisicità impressionante, con un colpo d’attacco efficace e dalle diverse direzioni, molto potente: ha una buona esperienza internazionale e sa essere versatile. Abbiamo optato per questo tipo di giocatore che potrà essere il solido punto di riferimento nella diagonale maggiore. Russell è entusiasta di questa sfida italiana e a noi farà senz’altro bene cominciare con energia ed entusiasmo sin dall’inizio”.