Domenica c’è il “Mar Grande Biketour, storie del Golfo di Taranto”

Una nuova tappa, un nuovo itinerario, una nuova scoperta su due ruote. “Mar Grande Biketour. Storie del Golfo di Taranto”. Domenica 24 ottobre 2021, secondo appuntamento con “BIKES – Kilometri di Storie ed Esplorazioni in Bici”, l’iniziativa realizzata da Ethra Archeologia e Turismo in collaborazione con il Comune di Taranto. Questa volta protagonista sarà il mare di Taranto ed è per questo che si aggiunge un partner d’eccezione, la Pro loco San Vito.

I “cicloesploratori” pedaleranno lungo il litorale tarantino che affaccia sul Mar Grande, per ammirare il suggestivo skyline del Golfo che abbraccia le Isole Cheradi e la città. Nella storica località di Marechiaro, sarà effettuata una sosta ed avverrà il ricongiungimento con il gruppo della Pro Loco di San Vito. Il tour proseguirà tutti insieme fino al Viale del Tramonto, dove è previsto un punto ristoro ed una bella sorpresa.





“Durante il tour – spiega una nota stampa – nelle soste intermedie che alleggeriranno il percorso rendendolo agibile a tutti, gli archeologi racconteranno la morfologia e la storia del Golfo di Taranto. Gli antichi portolani e diari di viaggio dei navigatori saranno fonte e ispirazione del racconto, contribuendo a ricostruire un’atmosfera marinaresca e avventuriera, rafforzando l’identità di Capitale di Mare. Tutto questo unito alla possibilità di spostarsi in bicicletta, un mezzo che anche grazie alle politiche del Comune di Taranto in favore della mobilità lenta e sostenibile, sta vivendo una nuova primavera. Per chi non possiede una bicicletta propria, c’è la possibilità di noleggiare una bici presso MF Cycling Bike Store, in corso Italia 316 a Taranto, chiamando al numero: 346 245 0359.

Lunghezza del percorso: 20 km andata e ritorno, difficoltà media, durata 2,30 ore. Costo del biglietto 8 euro. Raduno presso Giardini Virgilio, 24 ottobre 2021, ore 9.30. Prenotazione obbligatoria al 379 11 82 464. Ristoro offerto dalla Pro Loco di San Vito. A tutti i cicloesploratori che parteciperanno all’evento sarà donato un gadget. Evento organizzato da ETHRA Archeologia e Turismo in collaborazione con il Comune di Taranto e con il partenariato della Pro Loco di San Vito”.