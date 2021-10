Cuore rossoblu, il Taranto ribalta il derby con Saraniti e Santarpia

CALCIO: Serie C girone C (Santarpia nella foto di Aurelio Castellaneta)

TARANTO – ANDRIA 2-1 (TABELLINO)





TARANTO (433): Chiorra 6.5, Tomassini 5.5 (16 st Mastromonaco 6), Ferrara 6.5 (44’ st De Maria sv) , Marsili 6, Zullo 6, Granata 6, Pacilli 5.5 (16 st Ghisleni sv), Bellocq 5.5 (8’ st Santarpia 7.5), Saraniti 6, Giovinco 6 (44 st Labriola sv), Civilleri 6.5.

In panchina: Loliva, Antonino, Falcone, Tigri, Maiorino, Cannavaro.

Allenatore Giuseppe Laterza 7

FIDELIS ANDRIA (352): Dini 6 , Benvenga 6, Alcibiade 5.5, Sabatino 6.5 (35’ st Venturini sv), Nunzella 5.5 (35’ st Pelliccia sv), Di Noia 6 (27’ st Bolognese sv), Bonavolontà 6, Casoli 6, Zampano 6.5, Tulli 7 (35 st Avantaggiato sv), Alberti 6 (16’ st Bubas 6).

In panchina: Paparesta, Fontana, Dipinto, Lacassia, De Marino.

Allenatore Ciro Ginestra 6

ARBITRO: Claudio Panettella di Gallarate

RETI: Sabatino 7’ st (A), Saraniti 23’ st rig. (T), Santarpia 28’ st (T)

NOTE: Serata fresca, terreno non in perfette condizioni, spettatori 3300 (il Taranto non fa abbonamenti).

AMMONITI: Bellocq (T) Granata (T) Sabatino (A) Bonavolontà (A)

Angoli 5-4

Recuperi: 6’ (black out dal 17 al 22 del primo tempo) – 5’ st