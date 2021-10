Francavilla-Taranto, derby d’alta quota

Entrambe le squadre hanno cominciato bene. Il Francavilla (terzo posto, 12 punti) è un gruppo colaudato, ormai tra i più esperti in Lega Pro. Il Taranto (quarto posto, 11 punti) è un gruppo nuovo che ha mantenuto alcuni punti fermi del campionato vinto l’anno scorso in D. E’ alla ricerca dell’assetto migliore, gara dopo gara, forte di un avvio convincente e addirittura segnato dal rammarico per qualche punticino lasciato per strada. Non male per una neopromossa.

Il Francavilla è reduce dal colpaccio di Potenza (0-1). Il Taranto arriva dallo 0-0 casalingo col Monterosi, la prestazione meno convincente dei rossoblu appesantita da un rigore sciupato a 10′ dal termine. Derby d’alta quota, dunque, domani nello stadio degli imperiali (classifica e programma della settima giornata).





Francavilla Fontana ospita il Taranto (domani, 17.30) per la terza volta in un campionato. Nella stagione 2015/2016 vinsero i biancoazzurri per 2-1, tra i Dilettanti. In Lega Pro, nel 2017, la gara finì invece 2-2. Nell’ultimo confronto dello scorso agosto, per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di C, il Francavilla ha vinto in casa grazie ad una doppietta di Maiorino.