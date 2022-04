“Cuori in pigiama”, commedia in scena al teatro Fusco di Taranto

Giovedì 21 aprile alle 21.00, al Teatro comunale Fusco di Taranto, la commedia “Cuori in pigiama”. Scritta da Iodice e Russo, il titolo rientra nella Stagione artistica promossa dall’Associazione culturale Angela Casavola. Nell’occasione il direttore artistico della rassegna, Renato Forte, consegnerà una targa-ricordo in memoria dell’attore Pino Rapetti, pilastro della compagnia scomparso recentemente.

“Con il conforto dei miei compagni d’arte – dice Forte, regista, attore e direttore artistico della rassegna – ho inteso dedicare questa particolare serata al caro Pino Rapetti, il più grande di tutti; per quei pochi che non l’hanno conosciuto e potuto apprezzare le sue spiccate doti attoriali – non potendo riassumere in poche parole quarant’anni di sincera amicizia e palcoscenico – mi piace ricordarne bontà e sensibilità, disponibilità nel trovare soluzioni sempre benevole nella vita come sulle tavole del palcoscenico; il suo sconfinato amore per il teatro, la sua tecnica e l’arte che avrebbero meritato palcoscenici importanti”.





“Cuori in pigiama”, commedia scritta a quattro mani da Peppe Iodice e Luigi Russo, è una storia di cuori e di cuore, che vede protagonista un autore di canzoni innamorato, un amico in pigiama, una mamma rompiscatole, una fidanzata ambiziosa, un portiere tuttofare e una coinquilina un po’ sopra le righe. Gli ingredienti per una pochade dalle mille gag ci sono tutte: sorprese e colpi di scena a garanzia di un divertimento assicurato dal rinnovato e storico gruppo della compagnia “Casavola” fondato da Bino Gargano, indimenticato commediografo tarantino. Interpreti (e ruoli) di “Cuori in pigiama”: Domenico Ferrulli (don Gennaro), Renato Forte (Michele), Mimmo Fornaro (Roberto), Marianna Scarci (Margherita), Anna Prunella (Clotilde) e Serena Salerno (Ketty).

Primi posti: 18euro; secondi posti: 13euro. Sconti per under 20 e over 65. Direzione artistica Renato Forte, segreteria organizzativa a cura di Laura Forte e Marina Forte. Prevendita: NonSoloCasa, via Principe Amedeo 188 Taranto, 9.30/13.00 – 17.00/20.00. Info: 3920119199 – 0994001058. Nei giorni di spettacolo, biglietteria dalle 20.15 esclusivamente al botteghino del Teatro comunale Fusco. Spettacoli, ore 21.00. Non consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.