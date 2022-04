Play off Challenge Cup, Prisma Taranto sconfitta a Verona

Esordio amaro in terra scaligera per la Gioiella Prisma Taranto nei play off per la conquista del quinto posto che vale la qualificazione in Challenge Cup. Il Verona si è imposto sugli ionici per 3-0 (28-26, 25-22, 25-17).

I ragazzi di coach Vincenzo Di Pinto sono arrivati in Veneto con qualche problema di formazione: tre assenti per problemi fisici. Domenica prossima, 24 aprile, la seconda sfida. Sul campo di casa del PalaMazzola arriva Gas Sales Bluenergy Piacenza che nel primo turno play off ha superato per 3-0 la Top Volley Cisterna.





Per la compagine tarantina l’appendice in chiave Challenge Cup arriva dopo il decimo posto conquistato in regular season e la permanenza in Superlega Credem.