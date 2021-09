“Cromatismi 9”, luce, trasparenze, colori. Gli acquerelli di Igli Arapi in mostra a Polignano

Cielo, mare, paesaggi urbani della Puglia ma non solo. La luce, le trasparenze, i colori animano i quadri del maestro Igli Arapi. “Cromatismi 9” è il titolo della mostra in corso a Polignano a Mare (Bari) fino al prossimo 12 settembre in via Porto, 87 (ingresso libero).

Le opere in esposizione sono principalmente acquerelli su carta, tecnica che Arapi padroneggia magistralmente. I suoi quadri sono conosciuti e apprezzati in tutta Europa. Il maestro Arapi è socio onorario dell’Accademia Internazionale dell’Acquerello di Monza; è stato premiato con l’Award Highly Commended in the IWM Contest 2021-22 all’International Watercolour Master in Inghilterra. E ancora: miglior premio in Acquerello per la pittura di paesaggio alla Triennale di Varna (Bulgaria); premio d’eccellenza al II International Art Festival “World of high watercolor 2021” di Mosca.





Igli Arapi, albanese di nascita, ha studiato e vive in Italia. La sua base è a Martina Franca (Taranto), ma è spesso in tour, invitato a partecipare alle più importanti rassegne artistiche. Tra i quadri di “Cromatismi 9”, paesaggi di vario tipo, scorci urbani di grandi città come Londra e Venezia, oltre a tanta Puglia. Ci sono anche due opere su Taranto, tra cui una marina del Molo Sant’Eligio.

Arapi, come detto, è nato nel 1972 a Tirana e si diploma al Liceo Artistico “Jordan Misja”. Nel 2002, in Italia, si laurea all’Accademia di Belle Arti e nello stesso anno la rivista “Arte” di Mondadori Editore lo inserisce tra le 200 giovani promesse dell’arte italiana. Dipinge da 30 anni e l’arte è la sua professione. Insegna la tecnica ad olio, acquerello e disegno. Inoltre cerca di diffondere la sua passione e la sua conoscenza tecnica anche agli altri amanti dell’arte. Molte opere sono collezioni private in Italia e all’estero.

“Cromatismi 9”, in via Porto 87, a Polignano a Mare (Bari) è visitabile sino a domenica 12 settembre, tutti i giorni, dalle 10.30 alle 19.30, con una pausa alle 14. Ingresso libero.