Taranto-Palermo, allo Iacovone torna una classica del passato

Una classica degli Anni Settanta, soprattutto. Prima e dopo incontri importanti, l’ultimo dei quali risale al campionato di serie B del 1992. Sabato prossimo allo Iacovone (17.30) sarà di scena il Palermo di mister Filippi (ex calciatore rossoblu nelle stagioni 2002-2004).

siamo in C e il prossimo week end prevede lo svolgimento del terzo turno di campionato. Il Taranto ha 4 punti in classifica (pareggio casalingo con la Turris e vittoria a Campobasso). Il Palermo ha gli stessi punti del Taranto avendo sconfitto in casa il Latina e poi pareggiato il derby di Messina. I precedenti tra rosanero e rossoblu.





In copertina, Taranto-Turris, 29 agosto 2021 – prima giornata del campionato di Serie C 2021/2022 (foto La Ringhiera)