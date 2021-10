Covid, registrati oggi 75 nuovi casi nella provincia di Taranto (in Puglia 278)

Aggiornamento regionale covid di oggi, martedì 26 ottobre 2012. In Puglia sono stati registrati 278 nuovi casi su 24.823 test giornalieri. Tre persone decedute (il dettaglio). Nella provincia di Taranto il bolletino odierno indica 75 nuovi casi registrati.

A Ginosa (compresa la Marina) i casi positivi attuali sono più di 100, come ha comunicato oggi su Fb e a mezzo stampa il sindaco Vito Parisi. “Oggi 26 ottobre 2021 si superano i 100 casi di contagio da Covid-19 tra Ginosa e Marina di Ginosa. Sono in contatto costante con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Taranto e apprendo che non vi sono persone con particolari situazioni di criticità. Ma non voglio nasconderlo: la preoccupazione, comunque, c’è. Come molti sanno, ci sono diverse classi in isolamento fiduciario e si stanno valutando delle specifiche misure per quanto riguarda alcuni istituti scolastici” ha dichiarato il primo cittadino.