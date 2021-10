Il colonnello Giardelli al comando dei Carabinieri della provincia ionica

Cambio al vertice del Comando di viale Virgilio. Il colonnello Luca Steffensen, al comando dei Carabinieri della Provincia jonica dal settembre 2018, ha lasciato per limiti di età, dopo 36 anni di servizio nelle file dell’Arma, e su disposizione del Comandante Generale viene trattenuto in servizio per 15 giorni con il grado di Generale di Brigata a disposizione del Comandante di Legione per incarichi speciali.

Al colonnello Steffensen subentra il colonnello Gaspare Giardelli. Oggi il neo comandante di Taranto ha incontrato gli operatori dell’informazione nella sede del comando provinciale.

Palermitano, dopo una lunga serie di incarichi prestigiosi, il colonnello Giardelli ha recentemente svolto un corso di Alta formazione. Da due giorni è al comando dei Carabinieri della provincia di Taranto.