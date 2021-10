Cus Jonico Taranto a caccia del tris: ecco la prevendita. Domenica al Palafiom derby con Monopoli

Domenica prossima al Palafiom, a caccia del tris! Sull’onda della seconda vittoria consecutiva di Avellino, è già partita la prevendita dei biglietti per assistere alla partita tra il CJ Basket Taranto e la LaPietra Monopoli, in programma il 31 ottobre (palla a due ore 19) per la quinta giornata del campionato di serie B Old Wild West 2021/22.

Su Liveticket è già possibile acquistare i tagliandi online su www.liveticket.it/cjbaskettaranto. Costo del biglietto 7.70 euro compreso dei diritti di prevendita. Da oggi, martedì 26 ottobre, fino a sabato sera sarà possibile acquistare i biglietti, al costo di 7 euro, presso lo store ufficiale CJ, Shopping Sport di via Campania angolo Corso Italia.





Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 17.30 circa presso il botteghino del Palafiom. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Si ricorda che si accede al palazzetto solo previa esibizione di green pass o esito negativo del tampone entro le 48 ore precedenti l’evento e in possesso di un documento d’identità valido (foto A.Castellaneta diffusa dal Cus Jonico)