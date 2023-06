Completata la riqualificazione dell’ex Convento dei Cappuccini di Grottaglie

Si completa la riqualificazione dell’ex Convento dei Cappuccini di Grottaglie (Taranto) e l’edificio storico si arricchisce di una nuova realtà. Ora ospita l’“Hub Fame Road”, un luogo aperto ai cittadini e agli operatori di Grottaglie, in cui si possono organizzare incontri, workshop, mostre e laboratori.

Venerdì 9 giugno, si terrà l’inaugurazione dell’Hub Fame Road: uno spazio restaurato all’interno dell’ex Convento, finanziato dal progetto FAME Road Interreg Grecia-Italia 2014 – 2020. Si tratta di un importante passo per la comunità, che avrà a disposizione aree per diverse attività, tra cui esposizioni, laboratori, conferenze e workshop.





L’ex Convento dei Cappuccini è uno dei luoghi simbolo di Grottaglie e ospita attualmente diverse realtà che, condividendo lo stesso spazio, contribuiscono a creare un polo artistico-culturale e di contaminazione creativa. La giornata del 9 giugno segna la conclusione del progetto Fame Road, che si è svolto a Grottaglie a partire dall’inizio del 2020 e ha coinvolto quattro pilastri: cibo (Food), arte (Art), movimento (Movement) ed energia (Energy).

Durante il progetto, si sono svolti incontri con le delegazioni di Aigialeia (Grecia) e Gravina in Puglia, per scambi turistici e possibili collaborazioni future tra i comuni; inoltre sono stati organizzati convegni, tavole rotonde, un corso gratuito di marketing turistico rivolto agli operatori di Grottaglie, un “testing tour” per sperimentare itinerari turistici tra il quartiere delle Ceramiche, il centro storico e le gravine, uno “Study Visit” per apprezzare le eccellenze di Grottaglie a cui hanno partecipato cinquanta operatori di Gravina in Puglia e Aigialeia, un B2B crossborder in Grecia, nel quale venti operatori di Grottaglie hanno avviato collaborazioni con gli operatori degli altri due territori.

Infine, un “EducationalTour” in cui agenzie turistiche e tour operator hanno potuto sperimentare gli itinerari creati durante il progetto e promuoverli ai turisti che desiderano visitare la Puglia. Il risultato è stata la creazione di una rete virtuosa di operatori che collaborano per promuovere Grottaglie come “meta turistica sostenibile” secondo il modello FAME Road.