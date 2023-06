Medimex Taranto, traffico e sosta: tutte le variazioni

Le tante iniziative che comporranno il vasto programma del Medimex, a Taranto dal 13 al 18 giugno, comporteranno alcune variazioni a traffico e sosta che riguarderanno soprattutto





le aree urbane del Borgo e, solo parzialmente, di Città Vecchia e di Porta Napoli. Per consentire l’allestimento degli spazi destinati a concerti e iniziative collaterali saranno istituiti i seguenti divieti di sosta temporanei, a eccezione dei veicoli dello staff: dalle 00:00 del 9 giugno alle 24:00 del 21 giugno su lungomare Vittorio Emanuele III (tra corso Due Mari e via Massari), dalle 00:00 dell’11 giugno alle 24:00 del 14 giugno e dalle 00:00 del 10 giugno alle 24:00 dell’11 giugno su via Cavour (lato ovest, tra corso Umberto I e via Pitagora), dalle 00:00 del 12 giugno alle 24:00 del 18 giugno su via Giovinazzi (lato est, tra i civici 53 e 59), dalle 00:00 del 13 giugno alle 24:00 del 19 giugno su piazza Municipio (lato nord, tra piazza Castello Aragonese e vico Nasuti) e piazza Castello Aragonese (lato nord, tra via Duomo e piazza Municipio), dalle 00:00 del 13 giugno alle 24:00 del 18 giugno su via Costantinopoli (tra il civico 56 e via Stazione Vecchia), dalle 00:00 del 14 giugno alle 22:00 del 19 giugno su lungomare Vittorio Emanuele III (lato nord, tra ingresso Poste Italiane e via Giovinazzi) e dalle 00:00 del 16 giugno alle 02:00 del 19 giugno su via Anfiteatro (tra via Regina Margherita e via Cavour).





Dalle 00:00 del 16 giugno alle 02:00 del 19 giugno, inoltre, in concomitanza con i principali concerti della rassegna, sarà interdetta la sosta su lungomare Vittorio Emanuele III (tra via Massari e via Acclavio), piazza Carbonelli, corso Due Mari (tra via Matteotti e lungomare Vittorio Emanuele III), via regina Margherita (tra via D’Aquino e lungomare Vittorio Emanuele III), via Cavour (tra via D’Aquino e via Anfiteatro), via Massari (tra lungomare Vittorio Emanuele III e via Anfiteatro), via Principe Amedeo (tra via De Cesare e via Massari), via Giovinazzi (tra via Anfiteatro e lungomare Vittorio Emanuele III), via De Cesare (tra via principe Amedeo e lungomare Vittorio Emanuele III) e via Mazzini (tra via Giovinazzi e via De Cesare).



Nello stesso intervallo di tempo saranno istituite aree di sosta riservate per i taxi su via D’Aquino (tra via Regina Margherita e via Cavour), per i veicoli a servizio dei diversamente abili su via Anfiteatro (lato sud, tra via Massari e via Giovinazzi), per motocicli e ciclomotori su via Anfiteatro (tra via Massari e via Giovinazzi) e per autorità e organi di stampa su piazza Giovanni XXIII.Cambierà anche la circolazione stradale, soprattutto nelle giornate dei concerti sulla rotonda.



Dalle 10:00 del 16 giugno alle 02:00 del 17 giugno, dalle 10:00 del 17 giugno alle 02:00 del 18 giugno e dalle 10:00 del 18 giugno alle 02:00 del 19 giugno, infatti, sarà interdetto il traffico su lungomare Vittorio Emanuele III (tra via Regina Margherita e via Acclavio), via Giovinazzi (tra corso Umberto I e lungomare Vittorio Emanuele III), corso Due Mari (tra via Matteotti e lungomare Vittorio Emanuele III), via De Cesare (tra via Principe Amedeo e lungomare Vittorio Emanuele III), via Mazzini (tra lungomare Vittorio Emanuele III e via Acclavio), via Regina Margherita (tra via D’Aquino e lungomare Vittorio Emanuele III), via Anfiteatro (tra via Regina Margherita e via Cavour), via Massari, via Principe Amedeo (tra via De Cesare e via Massari).

Negli stessi intervalli di tempo, inoltre, si provvederà a invertire il senso di marcia su via Cavour (tra via Anfiteatro e via D’Aquino) e a deviare il traffico diretto in Città Vecchia verso il ponte Punta Penna, oltre che dirigere le auto transitanti dal Ponte Girevole verso via Matteotti.