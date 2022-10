Ciak si gira. Casting a Spazioporto per un film in programma a Taranto

Si svolgerà nei prossimi giorni un casting per un film che sarà girato a Taranto. L’annuncio si trova sulla pagina Facebook di Spazioporto che sarà la sede della selezione.

Ecco il testo integrale: “Indigo Film per progetto in partenza su Taranto cerca: uomini dai 18 ai 65 anni che abbiano dimestichezza con barche e similari, che sappiano nuotare bene e con fisico asciutto e capelli adatti al 1940 (no rasature, no doppi tagli, no tinti, no tatuaggi troppo evidenti);





donne dai 18 ai 65 anni con aspetto mediterraneo (capelli scuri, occhiscuri, carnagione olivastra) , dimestichezza con barche e similari, che sappiano nuotare inoltre cerchiamo nella stessa categoria di look donne che sappiano parlare portoghese e una coppia di gemelle; uomini dal look nord europeo dai 18 ai 50 anni che abbiano dimestichezza con barche e similari, che sappiano nuotare bene e con fisico asciutto e capelli adatti al 1940 (no capelli tinti, nè tagli alla moda, niente rasature, no tatuaggi troppo evidenti); bambini dai 6 ai 10 anni senza tagli di capelli moderni (no rasature, no doppi tagli, no tinti); neonato.

Il casting si terrà nei giorni lunedì 17 e martedi 18 ottobre 2022 presso Spazioporto – Cineporto di Taranto Apulia Film Commission via Niceforo Foca, 28 – 74123 Taranto dalle ore 09,30 alle 17,30. I partecipanti dovranno essere muniti di fotocopia dei documenti (compreso permesso di soggiorno per extra comunitari), codice fiscale e coordinate bancarie personali”.