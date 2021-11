“Alza la voce” le sorelle Michelini al teatro Orfeo di Taranto

Giulia e Paola Michelini arrivano sul palcoscenico del Teatro Orfeo di Taranto in “Alza la voce”. Un appuntamento da non perdere martedì 30 novembre alle ore 21 per la Stagione Teatrale 2021 del palcoscenico tarantino.

“Alza la voce” prende spunto da un fatto reale- l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina- e utilizza la metafora per riflettere sugli stereotipi legati al femminile oggi, attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza.





Servendosi anche del linguaggio proprio della Stand Up Comedy, “Alza la voce” racconta un confronto ironico e surreale, che procede per analogie, per sfumature emotive, visive, sonore. Pizza e Stella sono due lati contraddittori della stessa donna, sono una l’opposto dell’altra: Stella fa le pulizie all’interno del centro commerciale in cui Pizza è rinchiusa, ed è determinata a liberarla, come se liberandola potesse spazzare via in un colpo solo tutte le ingiustizie che vede nel mondo e che lei stessa subisce; Pizza è disillusa, amara, leggera, troppo stanca per combattere, troppo feroce per essere davvero addomesticabile. “Alza la voce” è un tentativo di parlare del femminile e della sua natura, che sfugge a qualsiasi definizione. D’altronde definire l’Altro secondo le proprie categorie di giudizio non significa, di fatto, vincolarlo a uno stereotipo?

Lo spettacolo è prodotto dal TSA Teatro Stabile d’Abruzzo & Stefano Francioni Produzioni, con la regia di Paolo Civati.

