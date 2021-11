Taranto domani in diretta Rai, i convocati per Castellammare

Domani alle 21, in diretta su Rai Sport, Juve Stabia e Taranto daranno vita ad una sfida valevole per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C.

Sono dodici i precedenti in Campania: sei vittorie campane, due pareggi e quattro vittorie rossoblu.

Ecco i convocati di mister Laterza: