Alla Biblioteca Acclavio una mostra di maglie e cimeli del Taranto Calcio

Sarà inaugurata il prossimo 30 novembre la mostra di maglie e cimeli storici del Taranto Calcio che sarà allestita nella Biblioteca civica Acclavio. La mostra sarà visibile nei giorni 1, 2, 3 dicembre nei seguenti orari: 09.00-13.00 e 15.00-17.30. Nei giorni 1 e 2 dicembre è previsto l’intervento di alcuni calciatori del Taranto FC 1927 e di vecchie glorie rossoblu. Il 2 dicembre, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la mostra sarà aperta al pubblico fino alle alle 19.30.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione di promozione sociale “Museo del Taranto Calcio” con il patrocinio del Comune di Taranto e la collaborazione della Biblioteca Acclavio. L’associazione è stata costituita il 23 settembre scorso per volontà di un gruppo di storici, collezionisti e tifosi del Taranto, ha nei suoi intenti la creazione di un Museo permanente della Storia calcistica del Taranto (leggi qui). “Oltre a questa mission principale – spiega una nota stampa – l’associazione ha in programma una serie di iniziative, come la collaborazione su aspetti storici con la società del Taranto FC 1927 e la partnership con le associazioni locali interessate”.





I programmi dell’associazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocate sempre per il 30 novembre 2021, alle 17, nella Biblioteca Acclavio. Seguirà l’inaugurazione della mostra di maglie e cimeli storici del Taranto calcio.