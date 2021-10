Al teatro Fusco di Taranto nuovo appuntamento con Aspettando il Mysterium Festival

“Muore solo chi viene dimenticato, nessuno è solo se la sua sofferenza viene condivisa”. Nahel Al Halabi, compositore e direttore d’orchestra di Damasco, parla così della sua “Amata Siria” da dove manca dal 2012, da quando cioè la guerra lo ha costretto a partire lasciando prestigiosi incarichi, come quello di professore ordinario presso il Conservatorio Superiore di Musica di Damasco (Accademia Nazionale di Musica), la direzione dei Conservatori del Paese e la guida della sua creatura, l’Orchestra Filarmonica Siriana (Syrian Philarmonic Orchestra).

Quello in programma giovedì 28 ottobre alle 21.00 al Teatro comunale Fusco con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Nahel Al Halabi, è sicuramente uno degli spettacoli più attesi della rassegna “Aspettando il Mysterium Festival” per intensità ed emozioni. Ingresso 5euro.





La rassegna “Aspettando il Mysterium Festival” è promossa dall’Arcidiocesi di Taranto insieme con il Comune di Taranto e l’Orchestra della Magna Grecia e in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Puglia e le Corti di Taras. Eventi condivisi con Pugliapromozione (#WeareinPuglia) e con il Comitato scientifico del Mysterium Festival, con la preziosa collaborazione di istituti, aziende e attività come BCC San Marzano, Fondazione Puglia, Programma Sviluppo, Comes, Chemipul, Fondazione Taranto e la Magna Grecia.

“Amata Siria – Musica che racconta storie”, progetto che gode della benedizione di Papa Francesco e del patrocinio dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR), racconta in musica il dolore di una terra piegata da una lunga guerra che sembra essere stata dimenticata. Il programma musicale è realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale CEDEM Centro danza, con sede in via D’Ayala a Talsano. Coreografie di Flaminia Ciura.

Ingresso 5euro. Orchestra della Magna Grecia: Taranto, via Giovinazzi 28 (392.9199935). Info e aggiornamenti su: www.orchestramagnagrecia.it