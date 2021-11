Al liceo Battaglini di Taranto Notte Bianca della Scienza e Open Day

Sarà “La Notte bianca della Scienza e della Ricerca” a dare avvio agli Open Days 2021/2022 mercoledì 10 novembre dalle ore 17.30 alle ore 20.30. “Il Liceo Scientifico Battaglini -spiega una nota stampa – aprirà i battenti per la prima edizione di un evento in notturna per celebrare la Giornata mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo, istituita nel 2001 dall’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, per sottolineare il contributo che la Scienza offre nel promuovere uno sviluppo sostenibile e rafforzare le basi per una pace duratura”.

Le aule della scuola, alle luci del crepuscolo, nel pieno rispetto di tutte le regole anti-Covid previste dalla normativa vigente, si anime anno di alunni già frequentanti pronti ad accogliere le future matricole delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie che vorranno partecipare alle videoconferenze con gli ospiti per conversare del ruolo

significativo della scienza nella società e della ricerca nella vita quotidiana.





“Scienziate e scienziati, Ricercatrici e Ricercatori di fama nazionale ed internazionale – continua la nota stampa –

giovani e meno giovani, tutti uniti dal desiderio della conoscenza e dal piacere della scoperta, affascinati dalla voglia di Sapere e di dare vita alle proprie idee, si susseguiranno in una staffetta di interventi in streaming. Dopo i mesi in DAD e con la DDI, la scuola torna a vivere l’entusiasmo della “presenza” in classe e nella “Notte bianca” il Battaglini … ri-uscirà …”a riveder le stelle” perché da “qualche parte qualcosa di incredibile è in attesa di essere scoperto”.