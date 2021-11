Taranto di nuovo al lavoro. Il derby col Monopoli in diretta su Antenna Sud

Di nuovo al lavoro gli uomini di mister Laterza. La battuta d’arresto di Avellino è, ormai, alle spalle. Un episodio che non deve bloccare il cammino dei rossoblu che guardano ora all’impegnativa trasferta di Monopoli (la seconda consecutiva) in programma domenica 14 novembre, alle 17.30.

Il Monopoli insegue la capolista Bari con 23 punti (insieme a Catanzaro e Palermo) ed è reduce dal pareggio esterno per 1-1 con la Vibonese. I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti sul campo B “Di Molfetta”. La sessione si è aperta con un riscaldamento, seguito da un lavoro di mobilità, lavoro tecnico, lavoro aerobico ed infine si è chiusa con una partita a campo ridotto.





Hanno lavorato e continuano il percorso di reinserimento in gruppo, Versienti, Diaby, Italeng e Marsili. Il derby tra Monopoli e Taranto sarà trasmesso in diretta Tv in chiaro su Antenna Sud oltre che sulla piattaforma a pagamento Eleven Sport. (CREDITS: Foto Aurelio Castellaneta)