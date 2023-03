Zes, domande e risposte sulle Zone Economiche Speciali

Zes è l’acronimo di Zone Economiche Speciali. Il Dl del 20 giugno 2017 n. 91 convertito due mesi dopo con alcune modifiche (GURI Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2017), nell’ambito degli interventi ritenuti urgenti per lo sviluppo del Sud, istituisce appunto le Zone Economiche Speciali (ZES).

Si tratta di aree all’interno delle quali le imprese che già operano – purché venga avviata una nuova attività, in precedenza non esercitata, da cui derivi la creazione di nuovi posti di lavoro – e le imprese di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. In questa scheda curata da Fabio Rizzo (Studio Rizzo) alcune delle domande (con relative risposte) più ricorrenti poste da chi manifesta interesse per l’argomento ZES e le sue potenzialità effettive.







Nel caso la società acquisti terreni ricadenti sia in area ZES e sia fuori area Zes come funzionano le agevolazioni? Quando le particelle Zes sono parziali, come vengono considerate ai fini di accesso al credito Zes? Quando le particelle ZES sono parziali non è possibile usufruire di alcuna agevolazione. Al momento si è in attesa che l’Agenzia delle Entrate si pronunci circa un interpello in merito alle particelle ZES parziali.

E se le particelle del terreno presentano una metratura maggiore all’esterno della zona ZES, cosa accade? Per poter usufruire del vantaggio fiscale è necessario che le particelle catastali coincidano e risultino interamente in area ZES. Se fossero anche in minima parte “fuori”, al momento l’area sarebbe esclusa dalle agevolazioni.

Nel caso in cui un progetto industriale fosse realizzabile in area Zes ma su un terreno con destinazione “agricola”, cosa succede? La destinazione d’uso del terreno non deve avere una precisa destinazione urbanistica al momento della domanda. Dopo la presentazione del progetto allo sportello unico digitale, alla firma del Commissario, l’autorizzazione unica ha valore anche come variante urbanistica.

Ci sono delle attività escluse dai benefici ZES? C’è un elenco dei codice ATECO ammessi? Le agevolazioni fiscali non si applicano ai soggetti che operano nei settori:

· dell’industria siderurgica,

· carbonifera

· costruzione navale

· fibre sintetiche

· trasporti e relative infrastrutture

· produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche

· creditizio, finanziario e assicurativo

L’agevolazione non si applica, inoltre, alle imprese in difficoltà (definite dalla Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014).

C’è la possibilità di una riperimetrazione dei lotti ZES? In tal caso ci sarebbero tempi e procedure specifiche? Al momento si è in attesa della firma del DPCM attuativo da parte del Presidente del Consiglio affinché il Commissario abbia l’eventuale possibilità di poter modificare la perimetrazione delle aree ZES. Ad oggi, si potrebbe pubblicare un avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali, corredate di business plan e studio di fattibilità, valutabili dal Commissario e dal suo staff. di investimento.