Volley, Prisma-Milano si recupera il 12 gennaio

La Gioiella Prisma Taranto Volley giocherà la gara contro la Powervolley Allianz Milano, valevole per la 13^ giornata di campionato ed originariamente prevista per domenica 19 dicembre 2021, mercoledì 12 gennaio 2022, alle 20:30, al PalaMazzola di Taranto.

In vista del recupero, la società rossoblu ‘ricorda a tutti i sostenitori che i biglietti emessi per la gara del 19 dicembre non saranno validi e si potrà procedere al rimborso degli stessi nel punto vendita nel quale è stato emesso il titolo o, se acquistato online, sul sito etes.it nella sezione rimborsi’.