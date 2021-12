Vaccino covid, come e quando accedere agli hub di Taranto e provincia sino al 2 gennaio

Per la terza dose si potrà accedere se in possesso di una prenotazione. Accesso diretto solo per prime dosi e per operatori sanitari, forze dell’ordine e insegnanti. Di seguito il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana:

Per quel che riguarda le aperture della prossima settimana, a Taranto, l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre dalle 09.00 alle 17.00, mentre venerdì 31 dicembre e domenica 2 gennaio sarà aperto dalle 09.00 alle 14.00. L’hub SVAM sarà aperto mercoledì 29 dicembre dalle 09.00 alle 14.00. L’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 28 dicembre dalle 9.00 alle 17.00. Il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 27 e mercoledì 29 dicembre dalle 9.00 alle 17.00. A Manduria, hub operativo per le prenotazioni martedì 28 e giovedì 30 dicembre dalle 9.00 alle 17.00. A Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 27 e giovedì 30 dicembre dalle 9.00 alle 17.00. Il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile mercoledì 29 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 e anche venerdì 31 dicembre dalle 9.00 alle 14.00. Il 1° gennaio TUTTI gli hub saranno chiusi.