Vaccinazioni, dall’1 dicembre in Puglia la terza dose agli over 18

“La Regione Puglia sta aggiornando le indicazioni operative della campagna vaccinale anticovid, in linea con quanto stabilito a livello nazionale. In particolare la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid alla popolazione dai 18 anni in su sarà possibile in Puglia da mercoledì 1 dicembre”.

Lo comunica il direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. “Inoltre – dichiara – per quanto riguarda il tracciamento, in Puglia si prosegue con l’attività di sequenziamento del genoma virale per l’eventuale isolamento di varianti”.





Per quanto riguarda l’andamento della campagna vaccinale, anche oggi all’Asl di Taranto sono proseguite le vaccinazioni. Presso l’hub di Grottaglie sono state somministrate 469 dosi, a Massafra 678 dosi, presso l’hub Arsenale Marina Militare di Taranto 978 dosi, al dipartimento prevenzione 66 dosi, direzione sanitaria 1135 dosi, farmacie 6 dosi, Medici di medicina generale 838 dosi.