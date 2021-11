Il Cus Jonico varca lo Stretto e tenta il tris

Torna in trasferta il CJ Basket Taranto forte di due vittorie consecutive. Stavolta un traghetto lo porta a valicare lo Stretto, direzione Torrenova.

Stasera, per la nona giornata di Serie B (girone D) i rossoblu saranno di scena sul parquet della Fidelia, quintetto come il Cus al terzo posto con 10 punti (i siculi hanno una gara in meno). Radiocronaca diretta su Radio Cittadella sui 96.5 fm stereo.





Il CJ Taranto è reduce da due successi di fila, come detto, che hanno cancellato il ko di Ruvo. Espugnata Ischia, la squadra di Olive si è ripetuta al Palafiom contro Pozzuoli.

La Cestistica Torrenuovese è reduce da una serie di risultati utili consecutivi che l’avevano lanciata al terzo posto in classifica peraltro con due gare rinviate. La prima di queste recuperate proprio in settimana (sconfitta in casa, a porte chiuse, da Ruvo). Stasera al PalaLuxor Building di Torrenova (Messina), palla a due ore 18. Arbitreranno Rezzoagli di Rapallo (GE) e Cassina di Desio (MB).

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2021/22 – 9^ giornata

27/11/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-Pavimaro Molfetta

27/11/2021 19:00 Bava Pozzuoli-Virtus Kleb Ragusa

28/11/2021 16:30 Forio Basket 1977-Pall. Viola Reggio Calabria

28/11/2021 18:00 Del.Fes Avellino-Lapietra Monopoli

28/11/2021 18:00 Moncada Energy Agrigento-Geko PSA Sant’Antimo

28/11/2021 18:00 Fidelia Torrenova-CJ Basket Taranto

28/11/2021 18:00 Virtus Arechi Salerno-Lions Basket Bisceglie

29/11/2021 21:00 Meta Formia-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS

CLASSIFICA:

Lions Basket Bisceglie 16

Moncada Energy Agrigento 12

Fidelia Torrenova 10

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 10

CJ Basket Taranto 10

Virtus Arechi Salerno 10

Geko PSA Sant’Antimo 8

Bava Pozzuoli 8

Pall. Viola Reggio Calabria 8

Forio Basket 1977 8

Pavimaro Molfetta 8

Virtus Kleb Ragusa 8

BPC Virtus Cassino 4

La Pietra Monopoli 4

Del.Fes Avellino 2

Meta Formia 0