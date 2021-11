Una serie di iniziative per ricordare la “Notte di Taranto”

Nella notte tra l’11 ed il 12 novembre del 1940 gli inglesi portarono a termine un attacco aereo ai danni della base navale di Taranto. Una pattuglia di biplani Swordfish, alzatisi in volo dal ponte della portaerei Illustroius, colpì le unità della flotta italiana ormeggiate nel capoluogo ionico. Metà delle navi furono gravemente danneggiate, la corazzata Cavour in modo irreparabile. Tra le fila italiane si contarono 58 morti e quasi 600 feriti.

Fu una debacle militare e politica per il regime di Mussolini e, per la prima volta, la guerra entrò nelle case dei tarantini. L’episodio è passato alla storia come “la notte di Taranto”. Sarà ricordato con una serie di iniziative organizzate dal Comitato Qualità della Vita. Alle 9.30 si svolgeranno un omaggio e una riflessione dinanzi al Monumento ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale, alla Discesa del Vasto. In serata il Cqv invita i tarantini ad accendere una luce alla finestra in memoria dei caduti della Notte di Taranto e di tutte le guerre.





Le celebrazioni del Comitato qualità della vita proseguiranno il 12 novembre all’istituto Pacinotti di Taranto. Nell’aula magna, a partire dalle 9.30 si svolgerà un convegno dal titolo “Dalla Pearl Harbor di Taranto a … Nassiriya”. Dopo i saluti del dirigente scolastico, prof. Vito Giuseppe Leopardo, sono previsti gli interventi del sindaco Rinaldo Melucci, del col. Gaspare Giardelli, del gen. C. A. Gaetano Maruccia, dell’Amm. di Divisione Salvatore Vitiello, del giornalista e nostro direttore Michele Tursi, autore del romanzo “Fringuella” che racconta, tra le altre cose, anche la “notte di Taranto”. Le conclusioni sono affidate al prof. Carmine Carlucci, presidente del Comitato qualità della vita. I lavori saranno coordinati dall’amm. Claudio Confessore. Sono previsti momenti musicali a cura della fanfara del liceo Archita di Taranto.