Prisma Taranto Volley, si arricchisce il reparto palleggiatori

Si arricchisce il reparto palleggiatori della Gioiella Prisma Taranto Volley. Per la stagione sportiva in corso farà parte del roster rossoblù Arash Dosanjh. L’atleta, di origini indiane ma di nazionalità australiana, proviene dall’Afyon Yuntas, squadra che milita nella Efeler Ligi turca. Classe 1996, alto 2,05 metri, Arash vanta svariate esperienze in Finlandia, Svizzera, Polonia, Qatar, Francia ed ha disputato l’ultimo campionato con la maglia del Grand Nancy.

Al’età di 17 anni ha giocato la sua prima partita internazionale con l’under 17 australiana, per poi continuare ad indossare la maglia della propria Nazionale con la formazione under 19, prima di essere convocato nella selezione Senior. “Quando ho saputo dal mio procuratore dell’offerta della Gioiella Prisma Taranto – esordisce Dosanjh – ho accettato subito. Per tutti i giocatori di pallavolo, disputare un campionato in Italia è un sogno. La pallavolo italiana è diversa rispetto tutte le altre Nazioni e la cultura intorno a questo sport è incredibile. Giocare in Italia è stato un mio obiettivo da quando ho iniziato a praticare questo sport a livello professionale, quindi, sono molto grato alla Gioiella Prisma Taranto per avermi dato questa opportunità”.





Dosanjh a Taranto per affrontare un campionato difficile: “Per questa stagione sono molto ambizioso. Voglio lavorare sodo insieme ai miei nuovi compagni per raggiungere una posizione in classifica più alta possibile. Ho seguito attentamente questa prima parte di stagione e credo che il campionato sia davvero di altissimo livello; ci sono giocatori davvero forti ma sono convinto che anche Taranto riuscirà a fare un campionato importante”. Arash Dosanjh si aggregherà al resto del gruppo già da domani. (CREDITS: Foto Aurelio Castellaneta)