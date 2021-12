TEDxTaranto, l’11 dicembre al teatro Fusco

E’ stato presentato questa mattina a Spazioporto, TEDxTaranto, in programma al Teatro Fusco di Taranto il prossimo 11 dicembre. Ad introdurre i lavori, coordinati da Sabrina Morea, è stato il direttore artistico Pierfrancesco Nacca. Sono poi intervenuti Michelangelo Busco, direttore Teatro Fusco di Taranto, Rossella Ninfole (dell’azienda Ninfole, main sponsor) e, al termine, Marina Lupo, attrice e rappresentante legale della Compagnia Teatrale Cesare Giulio Viola, partner centrale dell’iniziativa.

La mappa concettuale includerà diverse “tappe” attraverso uno dei leit motiv che è il Viaggio. Si va pertanto dal viaggio alla ricerca della verità a quello della speranza; dal viaggio spirituale a quello nei sapori e nel gusto; dal viaggio fra innovazione e tradizione a quello in cui a fondersi sono la bellezza, l’architettura, la storia e l’archeologia.





I protagonisti di Tedx saranno: la giornalista Valentina Petrini, che curerà la presentazione dell’evento. A lei sarà affidato il “viaggio alla ricerca della verità”. E poi, il regista Stefano Reali (il viaggio del Racconto), il regista e autore Nicola Conversa (il viaggio dalla rete al cuore delle persone) la conduttrice televisiva e radiofonica, nonché scrittrice, Andrea Delogu (il viaggio della donna), l’attore Fortunato Cerlino (il viaggio dell’eroe); l’operatore umanitario Gennaro Giudetti (il viaggio della speranza); e ancora, la Presidente del consiglio di amministrazione Apulia Film Commission, Simonetta Dello Monaco (il cinema e la Puglia nel mondo), Frate Antonio Salinaro (il viaggio spirituale), l’imprenditore Francesco Simon (viaggio nei sapori e nel gusto), l’agro-chimico Valentino Russo (viaggio fra innovazione e tradizione), lo studente di psicologia Marco D’Andria (viaggio senza barriere), e l’agente di spettacolo Gianni Chiffi (viaggio nella valorizzazione del bello), per concludere con i musicisti Simone Carrino e Gianni Sciambarruto, con uno splendido viaggio della (e nella) musica.

Menzione a parte per l’attore Alessandro Borghi, inizialmente fra gli speaker di TEDx Taranto (e non più disponibile per sopraggiunti impegni di lavoro) , il quale ci ha tenuto a portare nel corso della conferenza di stamani il suo messaggio video.