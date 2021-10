Taranto-Vibonese 0-0, rossoblu spenti ma con la miglior difesa del campionato

Dentro il vuoto di uno zero a zero trovano spazio le statistiche: il Taranto è al quarto risultato utile consecutivo (vittoria sul Latina e poi tre pareggi a reti bianche con Monterosi, Francavilla e oggi Vibonese). Non prende gol da quello beffardo di Pagani (96′). Non segna da tre turni. Delle otto partite giocate, ne ha persa solo una. E’ come immobile da un mese – o sufficientemente mobile – al terzo posto di una classifica corta che registra la fuga del Bari: biancorossi a 20 punti, 6 in più del Catanzaro prossimo avversario dei rossoblu. (foto Aurelio Castellaneta)

Poi c’è la prestazione, oggi incolore. Deludente, sì. La peggiore di questi primi due mesi di campionato. Senza idee, privo degli strappi che hanno assicurato punti e appalusi (Civileri sottotono, per esempio) l’undici di mister Laterza ha concesso il pallino all’ultima in classifica – soprattutto nel primo tempo – che non ha fatto barricate a per quanto ha potuto ha giocato a viso aperto, salvo poi tirare il fiato nella prima parte della ripesa. L’ingresso di Spina – sul finale – ha poi ridato vigore agli ospiti, mortificando la timida spinta dei rossoblu, oggi davvero poco convinti e per niente convincenti. Un passaggio a vuoto, insomma, che denuncia problemi sulla mediana (Belloq può dare di più) con la coppia Giovinco-Sanariti assistita male e a tratti isolata. Stasera anche i calci da fermo non hanno impensierito gli avversari.





Tra i tarantini, da segnalare l’ottimo primo tempo di Mastromonaco, la sostanziale efficacia della difesa, Pacilli che dà segnali di recupero e la voglia dei più giovani di mettersi in evidenza. Più che sufficiente la prova complesiva della Vibonese, venuta a Taranto per fare risultato e tornata in Calabria con un prezioso punto che potrebbe servirle per rilanciarsi dal fondo.

Un passaggio a vuoto, quello del Taranto, che muove comunque la classifica e che, forse, ha il merito di tenere l’intero ambiente con i piedi piombati sul terreno: questo girone è difficile, equilibrato e prodigo di sorprese.

Serie C girone C, ottava giornata d’andata

TARANTO – VIBONESE 0-0

TARANTO (433) Chiorra 6, Ferrara 6, Marsili 6, Zullo 6, Riccardi 6, Saraniti 5.5, Bellocq 5 (Labriola 11’ st 5.5), Benassai 6, Civilleri 5 (Santarpia, 36’ sv) Giovinco 5.5 (Ghisleni 42’ st) Mastromonaco 7 (Pacilli 11’ st 6).

In panchina: Loliva, Antonino, Tomassini, Granata, Cannavaro, De Maria. Allenatore Giuseppe Laterza 5.5

VIBONESE (3-4-1-2) Mengoni 6, Mahrous, 6, Polidori 6, Grillo 6 (La Ragione 41’ st sv) Gelonese 6, Basso 6, Persano 6 (Fomov 41 st sv) Mauceri 6.5, Vergara 6.5, Cattaneo 6.5 (Spina 24’ st 6.5) Sorrentino 6

In panchina: Marson, Alvaro, Ngom, Tumbarello, Bellini, Cigagna, Leone, Spanò. Allenatore: Gaetano D’Agostino 6

ARBITRO: Daniele Virgilio

AMMONITI: Polidori (V) Giovinco, Labriola (T) NOTE: Terreno non in buone condizioni, giornata piovosa. spettatori 2000 circa Angoli: 4-1 per il Taranto …

Recuperi: 5’ st