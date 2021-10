Massafra, entra nel vivo il progetto Residenze Artistiche del Teatro delle Forche

Entra nel vivo il progetto di Residenze Artistiche Artisti nei Territori “Bildungsroman” 2021, a cura del

Teatro delle Forche (Ministero della Cultura / Regione Puglia). Dall’11 al 18 ottobre, l’artista in Residenza nel Teatro Comunale di Massafra sarà l’attore e regista Dario Lacitignola, con il suo progetto “L’amore inabitabile”.

“Al centro del suo attraversamento artistico – spiega una nota stampa – uno studio sul testo della scrittrice e psicoterapeuta Donatella Caprioglio. Un lavoro di ricerca che indaga la difficoltà delle relazioni sentimentali che, talvolta, si trasformano in rapporti di dipendenza reciproca tanto da diventare tossici, soffocanti e fisicamente pericolosi. La pièce teatrale analizza la relazione tra il sentimento di abitabilità di un rapporto e il legame con gli spazi

della relazione, ovvero le case, l’arredamento e il profondo senso dell’abitare e dell’abitarsi”.





Lo studio si propone di completare l’analisi testuale in forma partecipata con pubblico, artisti e drammaturgo, raccogliendo le considerazioni, frutto di esperienze personali, per poter arricchire la portata realistica del testo e sperimentarne possibili forme di rappresentazione. Sono previsti, infatti, incontri gratuiti e momenti di coinvolgimento di attrici, attori e spettatori e una restituzione finale alla comunità del lavoro svolto.

Il progetto di Residenze Artistiche Artisti nei Territori “Bildungsroman” 2021, a cura del Teatro delle Forche, è iniziato a luglio e si concluderà a dicembre e comprende: quattro attraversamenti artistici, spettacoli teatrali, incontri con la comunità di spettatori e attività formative sul territorio. A fine settembre, l’artista in Residenza a Massafra è stata la danzatrice e coreografa Barbara Altissimo, con il progetto “Cantieritalia”, prima fase del “ProgettoItalia” a cura dell’associazione LiberamenteUnico, di cui è direttrice artistica.

Un progetto di studio e ricerca sul tema “Italia”, un viaggio trasversale e multigenerazionale lungo la penisola, con tappe in diverse regioni, nella diversità del nostro essere italiani. Un percorso di ricerca volto ad indagare la peculiarità del nostro essere italiani, i pregiudizi, i luoghi comuni, la noncuranza che talvolta riserviamo alla nostra Terra/nazione, ma anche il senso di appartenenza, le capacità, le competenze, l’ingegnosità, il protagonismo, che ogni cittadino italiano possiede. Sono stati organizzati incontri con il pubblico della Residenza, nella splendida cornice dell’ex chiesa di Sant’Agostino, per raccogliere e scambiare esperienze, pensieri e riflessioni capaci di lasciare tracce per una futura produzione artistica.

La Residenza di Massafra sarà “attraversata” inoltre dagli artisti: Paolo Bellomo (drammaturgo) con Georgia Azoulay (regista) tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre con il progetto “BAGP”; Paola Di Mitri (regista, autrice e performer di teatro e di cinema) con il progetto “VITA AMORE MORTE E RIVOLUZIONE” nella prima metà di dicembre. In programma, nel mese di novembre, anche quattro spettacoli di compagnie pugliesi appartenenti alla rete regionale “Le vie dei teatri”: il 16 novembre, “Non tutti sanno che …” di ResExtensa Dance Company; il 24 novembre, “Se potessi volare” di TerramMare Teatro; il 30 novembre “Medea, Desír” di Astragali Teatro; il 5 dicembre “L’occasione” della Compagnia Diaghilev. Per maggiori informazioni: www.teatrodelleforche.com; info@teatrodelleforche.com; 0998801932.