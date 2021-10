Giovedì 7 ottobre alle 19.30, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto, torna la rassegna ArmoniE in Bianco e Nero con le fotografie di un freelance tarantino e la musica due musicisti di fama internazionale provenienti

dalla Croazia e dall’Italia.

Il Duo, composto da Katja Markotić Mezzosoprano e Alessandro Cesaro Pianoforte con un programma dal titolo “Evening of European and Mexican vocal lyric” proporrà musiche di Brahms, Mendelssohn- Bartholdy, Mozart, Beethoven, Granados, alternando brani cantati ad esecuzioni per pianoforte solo e sarà preceduto dalla mostra fotografica di Sergio Malfatti, rigorosamente “In Bianco e Nero”, dedicata alla Città di Taranto, in veste storica e moderna.





“Interamente organizzata nella Città dei due Mari dall’Associazione ArmoniE OdV, con la direzione artistica di Palma di Gaetano – spiega una nota stampa – la manifestazione è inserita nella programmazione delle attività culturali della consigliera Carmen Galluzzo Motolese, delegata ai rapporti con le Confessioni Religiose ed Istituzioni Culturali Terze. Il progetto concepito per esaltare la bellezza e la versatilità del Pianoforte (in ambito solistico e da camera), anche per la corrente edizione, è patrocinato dal Comune di Taranto, dalla Provincia di Taranto, dall’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia”, concesso con disposizione n. SP6/00152 e dal CSV Taranto.

La rassegna si avvale della collaborazione di Associazione Marco Motolese, Club per l’Unesco Taranto, Associazione Semplicemente Donne e Ragazzi in Gamba Taranto che illustrerà la nuova articolazione dell’appuntamento annuale di “Ragazzi in Gamba” Taranto. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al 328.8365265, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid- 19. Posti limitati”.