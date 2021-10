Virtus Francavilla-Taranto, un bel derby senza gol

V. FRANCAVILLA TARANTO 0-0 ⚽️ Serie C – settima giornata Girone C.

Hanno provato a vincerlo questo derby, dividendosi equamente i meriti, gli spazi e i tempi di gioco. Comincia bene il Taranto. Poi il Francavilla sale, sbaglia un rigore con Maiorino e non legittima la superiorità territoriale mostrata nella della seconda metà del primo tempo.





La ripresa è l’esatto contrario: parte forte la squadra di casa, il Taranto sembra in affanno: Chiorra mette due pezze quando il gol sembrava cosa fatta e si guadagna gli appalusi dei compagni e dei 250 tarantini presenti. Alla mezzora, il Taranto si riaffaccia e fa paura: gli ultimi quindici minuti sono infatti di marca rossoblu.

Labriola, Riccardi e Italeng quasi si regalano il colpaccio (tre buone occasioni) al cospetto di un Francavilla solido ma inefficace, anche se pericoloso, negli ultimi sedici metri.

Il primo tempo, come detto, aveva registrato la dinamica opposta: dopo aver premuto per 20 minuti, mettendo in archivio due conclusioni con Giovinco e Riccardi, il Taranto subiva il Francavilla che dopo aver fallito un calcio di rigore con Maiorino (20’, traversa) si è reso pericoloso ancora con Maiorino dalla distanza e con Idda di testa.

Un pareggio giusto, insomma, al termine di un debry avvicente, corretto, al quale è mancato soltanto il sussulto del gol.

FRANCAVILLA (352) Nobile, Idda, Miceli, Caporale, Pierno, Tchetchoua, Prezioso (Ingrosso 24′ st) , Carella, Enyan (Mastropiero 42′ st), Maiorino (Tulissi 42′ st), Ventola (Perez 30′ st)

In panchina: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Ekuban, Delvino, Dacosta, Magnavita

Allenatore Taurino

TARANTO (433): Chiorra, Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara, Bellocq (Labriola 27′ st), Marsili, Civilleri, Saraniti (Italeng 40′ st), Giovinco (Santarpia 40′ st), De Maria (Mastromonaco 11′ st)

In panchina: Loliva, Antonino, Tomassini, Granata, Cannavaro

Allenatore Laterza

NOTE Ammoniti: Ferrara, Marsili, Benassai, Mastromonaco (T), Miceli, Pierno, Enyan (F). Recuperi 1’ pt, 5′ st. Angoli :6-4 per il Francavilla.

(la foto è stata gentilmente concessa da Francesco Leggieri, che ringraziamo)