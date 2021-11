Taranto, torna BIKES con il tour ai confini della città

Taranto è una continua scoperta. Incredibili testimonianze del passato sono custodite in luoghi inaspettati. Domenica 7 novembre torna l’appuntamento con “BIKES – Kilometri di Storie ed Esplorazioni in Bici”, evento ideato ed organizzato da Ethra Archeologia e Turismo in collaborazione con il Comune di Taranto.

Diffusione della mobilità sostenibile, valorizzazione e promozione dei beni culturali, artistici, paesaggistici, sono le finalità del progetto che vede protagonisti le guide esperte e gli archeologi di Ethra che accompagneranno i cicloesploratori in una nuova escursione in bici alla scoperta dei tesori nascosti di Taranto.





Appuntamento, quindi, domenica 7 novembre 2021, alle 10 al Parco Archeologico delle Mura Greche. Da qui partirà il “Taras Tour ai confini della città”. Questo itinerario guidato su due ruote racconterà e mostrerà ai “cicloesploratori” importanti testimonianze del passato legate all’atletismo. Prevista la visita alla monumentale Tomba degli Atleti, all’installazione Agorà a cura di Giustizia per Taranto ina piazza Marconi, ai Giardini Peripato a caccia delle inedite testimonianze scomparse della Taranto greca e romana. Ultima tappa il Tempio Dorico di piazza Castello, sulle tracce del culto di uno dei templi più antichi del Mediterraneo. Come consuetudine il tour terminerà con un momento conviviale rappresentato da un aperitivo, compreso nel costo del biglietto.

Lunghezza del percorso: 10 km, difficoltà bassa, durata 2,30 ore. Prenotazione obbligatoria al 379 11 82 464. Si consiglia di indossare casco e abiti comodi. Costo del biglietto 8 euro. L’evento si svolge nel rispetto delle norme vigenti anti-covid. Possibilità di noleggio della bicicletta a prezzo convenzionato presso MF Cycling Bikestore, Corso Italia 316/318-74123 Taranto-Tel. 346 245 0359.