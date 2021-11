Taranto, torna BIKES alla scoperta di arti e architetture contemporanee

Torna l’appuntamento con “BIKES – Kilometri di Storie e Itinerari in Bici”, iniziativa realizzata da Ethra Archeologia e Turismo in collaborazione con il Comune di Taranto. Guide esperte e archeologi accompagneranno i cicloesploratori in un percorso che punta a scoprire ed a valorizzare le testimonianze della Taranto del ‘900. Il tema della nuova tappa di BIKES è, infatti, “Tour del Contemporaneo, arti e architetture contemporanee a Taranto”.

Il raduno è fissato alle ore 10 di sabato 13 novembre 2021, dinanzi alla Concattedrale di Gio Ponti, una delle opere architettoniche più apprezzate e note del ‘900 italiano e che costituisce la prima tappa del tour. Si prosegue poi verso piazza Ebalia e percorrendo la pista ciclabile sul Lungomare, si arriva al Monumento ai Marinai. Ultima tappa del tour è Piazza Fontana, che un tempo era il cuore pulsante e commerciale della città. Ultimo atto della cicloesplorazione sarà, come consuetudine, la consumazione di una bibita tutti insieme.





Lunghezza del percorso: 12 km, difficoltà bassa, durata 2,30 ore. Si consiglia di indossare casco per bici e abbigliamento sportivo. Costo del biglietto 8 euro. Prenotazione obbligatoria al 379 11 82 464. Per chi non possiede una bicicletta propria, c’è la possibilità di noleggiare una bici presso MF Cycling Bike Store, in corso Italia 316/318 a Taranto, chiamando al numero: 346 245 0359.