Taranto Swing Festival, sabato e domenica due concerti sulla Rotonda del Lungomare

In questo weekend Taranto sarà la capitale italiana dello Swing con il Taranto Swing Festival, la manifestazione organizzata dall’Associazione ‘Be Swing’ da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla.

Per il pubblico sabato e domenica l’epicentro della manifestazione sarà la Rotonda “Marinai d’Italia” sul Lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto. In queste due serate, oltre a un corner food and beverage, saranno allestiti stand dedicati all’America dello Swing: vinili, vestiti retrò, mercatini vintage, esposizione di auto d’epoca, mentre maestri ballerini daranno lezioni gratuite per muovere i primi passi di danza swing.





Due i concerti in programma (info e ticket https://www.tarantoswingfestival.com). Sabato 2 luglio, alle ore 21.00 si esibiranno in un live gratuito ‘Big Daddy and The Billy Bros Orchestra’. Gran finale domenica 3 luglio, sempre alle ore 21.00 sulla Rotonda ‘Marinai d’Italia’ del Lungomare, con il concerto dell’inglese Si Cranstoun & The Good Fellas (ingresso € 20). ll britannico Si Cranstoun si è imposto da anni sulla scena internazionale vintage per la sua capacità di trasformare ogni concerto in una festa trascinando il pubblico grazie all’incredibile energia che sprigiona negli show. Al termine delle serate, inoltre, presso il Mon Rêve Resort ci sarà l’after party del Taranto Swing Festival (ingresso € 20).

L’associazione Be Swing opera da tre anni nell’ambito dell’insegnamento delle danze Swing, primariamente il Lindy Hop, il ballo del sorriso; l’obiettivo della associazione è il recupero del carattere popolare e ‘di strada’ che in molti film viene rievocato: il suonare e il ballare in spazi pubblici, aperti, nelle strade e nelle piazze, in corrispondenza soprattutto di luoghi culturalmente significativi, nonché la valorizzazione della cultura legata alle danze swing, che pur arrivando da lontano, ha carattere universale, abbracciando trasversalmente nazioni, etnie ed eliminando barriere sociali. Be Swing si prodiga da tre anni nell’ organizzazione di esibizioni e concerti nelle piazze tarantine, attirando la curiosità e l’attenzione della cittadinanza che, fino ad ora ha risposto con piacere alle varie iniziative.