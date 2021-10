Taranto, “stili a confronto” l’Orchestra della Magna Grecia in Biblioteca

Visto il successo registrato lo scorso anno, torna l’evento “Stili a confronto”. Appuntamento domenica 17 ottobre alle 20 nella Biblioteca comunale “Acclavio” di Taranto. Il progetto a cura dell’Orchestra della Magna Grecia e in collaborazione con il Comune di Taranto, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, come da titolo pone di fronte generi musicali differenti che trovano, comunque, punti d’incontro.

Protagonisti di “Stili a confronto” il chitarrista Antonello Fiamma, insieme con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Marco Vlasak. Ingresso libero, su prenotazione.





Fra i brani in programma: Quiet city (Copland), Cantus in memoriam di B. Britten (A. Part), Suite per archi (J. Rutter). I trenta elementi d’orchestra dell’OMG diretta da Vlasak eseguiranno, inoltre, brani originali scritti da Fiamma: Revolution, From the beginning, Reksmai e We made it. Ingresso libero su prenotazione (anche mediante eventbrite).

