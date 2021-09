Taranto, riaperto al traffico il cavalcavia Croce

Era stato chiuso nello scorso fine settimana a causa dei danni provocati dalla pioggia. Finalmente, oggi, il cavalcavia della Croce, è stato riaperto al traffico.

Ne dà notizia una nota stampa del Comune di Taranto. Il cavalcavia è una struttura molto importante sia per il traffico in entrata che per quello in uscita da Taranto, un collegamento verso le strade statali per Bari e Reggio Calabria.





Il cavalcavia è di nuovo transitabile da questa mattina. “In tempi brevi – si legge nella nota stampa – la direzione Lavori Pubblici, attraverso la ditta incaricata, ha riparato l’asfalto danneggiato dalle piogge, rendendo possibile il rispristino della viabilità regolare”.