Cus Jonico, il capitano analizza la falsa partenza di Supercoppa

“La prima è andata così, non è successo nulla, sono sicuro che cresceremo”.

Parla da capitano, Manuel Diomede, e torna sulla sconfitta in Supercoppa contro la Action Now

Monopoli domenica scorsa nella prima uscita stagione del CJ Basket Taranto.

Diomede è stato tra i migliori dei rossoblu (15 punti, 3 rimbalzi e 4 assist) fondamentale nella rimonta che Taranto ha quasi realizzato dopo l’intervallo. A lui, trait d’union con il roster della scorsa stagione, il compito di analizzare

quello che ancora c’è da fare per essere pronti il 2 ottobre, data di inizio del campionato del CJ

Basket Taranto, ancora in casa, al Palafiom, contro la Virtus Kleb Rabusa per la prima giornata del

girone D di serie B Old Wild West:





“Contro Monopoli siamo partiti molto contratti. I primi due quarti li abbiamo praticamente regalati. Abbiamo preso questa sconfitta come una lezione perché comunque Monopoli ha fatto un’ottima partita e, nel momento decisivo nel terzo quarto, quando abbiamo provato a riavvicinarci, sono stati bravi a rispondere punto su punto. Quella vista in campo domenica è stata una prestazione ancora molto lontana dall’obiettivo finale, da quello che

dovremmo essere come squadra. È presto ed è normale. Siamo consapevoli di avere tanto lavoro da

fare e in questa settimana ci stiamo lavorando duramente per arrivare al meglio all’esordio in

campionato, quando ci saranno i primi punti in palio”.