Taranto, quattro gare in diretta Sky

Di seguito, le gare che saranno trasmesse in diretta SKY dalla 12esima alla 17esima giornata del campionato di serie C, girone C. Anche la partita di domenica prossima (undicesima giornata) tra Foggia e Taranto sarà trasmessa su Sky (14.30), a parte la piattaforma Eleven.

Ecco le partite che anche Sky trasmetterà in diretta, al sabato, dalla 12esima alla 17esima giornata del girone C:







12a GIORNATA ANDATA

SABATO 30 ottobre 2021

TURRIS-JUVE STABIA ore 17.30

AZ PICERNO-FOGGIA ore 17.30

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021

CATANIA-VIBONESE ore 14.30

13a GIORNATA ANDATA

SABATO 6 novembre 2021

AVELLINO-TARANTO ore 17.30

JUVE STABIA-BARI ore 17.30

DOMENICA 07 novembre 2021

FIDELIS ANDRIA-PALERMO ore 14.30

CATANZARO-ACR MESSINA ore 17.30

14a GIORNATA ANDATA

SABATO 13 novembre 2021

CATANIA – FOGGIA ore 17.30

ACR MESSINA-AVELLINO ore 17.30

MONOPOLI-TARANTO ore 17.30

PALERMO-POTENZA ore 14.30

15a GIORNATA ANDATA

SABATO 20 novembre 2021

AVELLINO-AZ PICERNO ore 17.30

DOMENICA 21 novembre 2021

CATANZARO-JUVE STABIA ore 14.30

CAMPOBASSO-FOGGIA ore 17.30

FIDELIS ANDRIA-BARI ore 17.30

16a GIORNATA ANDATA

SABATO 27 novembre 2021

CATANIA-POTENZA ore 14.30

JUVE STABIA-TARANTO ore 14.30

BARI-LATINA ore 17.30

17a GIORNATA ANDATA

SABATO 4 dicembre 2021

CATANZARO-FOGGIA ore 17.30

LATINA-CATANIA ore 17.30

PALERMO-MONOPOLI ore 17.30